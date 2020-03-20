Холостяк 10 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Реаліті-шоу Холостяк 2020 у розпалі. Головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк шукає свою кохану, а учасниці активно борються за його серце. Дивіться онлайн 3 випуск шоу на СТБ!

У новому випуску реаліті Холостяк 10 головний герой Макс Михайлюк продовжує особисто знайомитися з усіма дівчатами. 34-річний пілот, який має власну льотну школу в США, шукає "порядну, чесну, добру, щиру та бажано красиву" супутницю для життя.

Дивіться також 2-й випуск 10 сезону реаліті-шоу Холостяк

13 дівчат, які пройшли попередні випробування, готові на все заради Макса. Та холостяк оцінить зусилля не всіх красунь, адже дехто відверто перейде межу...

Холостяк 3 випуск 10 сезон – дивитися онлайн від 20.03.2020

На минулій церемонії троянд Макс Михайлюк запросив на індивідуальне побачення Дашу – дівчину, яка на першій вечірці виконувала для холостяка чуттєвий танець зі стрічкою. Вони відправились на каток, але виявиться, що дівчина панічно боїться ставати на ковзани. Та страх учасниці не зіпсував перше побачення, адже після ковзанки пара усамітнилася в оранжереї. На прощання Даша вирішила обійняти Макса, але холостяк зважився на більш серйозний крок.

Олена, яка вибула з проєкту минулого тижня, вирішила залишити ключ від квартири холостяка Дані. Дівчина не гаяла час і вирушила до апартаментів Макса, щоб здивувати його сніданком. Але цей маленький жест уваги обернувся довгим побаченням, і пара провела разом цілий день! Герой навіть запросив дівчину позайматися на авіасимуляторі, а Дана була настільки захоплена, що вперше відчула себе розкуто поруч із холостяком. Це ще більше зблизило героїв шоу.

Але холостяк не обмежиться двома побаченнями на третьому тижні. Художниця Аня також поїде на романтичну зустріч з Максом. Саме з нею пілот захоче поділитися своїми негативними спогадами з життя та довідатися про переживання Ані. Побачення пари стане дуже відвертим і чуттєвим, чого не було ще з жодною дівчиною в 10 сезоні.

Церемонія троянд знову буде сповнена сюрпризів для всіх дівчат. Макс попрощається з тими учасницями, яких інші героїні вважали претендентками на фінал! Одна з дівчат залишить проєкт через свою незвичайну професію, а інша – через невміння довіряти чоловікам.

Дізнайтесь, хто ж покинув реаліті у свіжому випуску!

Дивіться також: Доктор Віра 7, 8 серія