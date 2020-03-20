Доктор Віра 7, 8 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 7 і 8 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у четвер, 19 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама буде близька до межі. Особисте і професійне життя головної героїні "Доктор Віра" склалося цілком вдало. Прекрасні чоловік і дочка, хороша робота. Про що ще можна мріяти? Проте доля підступна і непередбачувана. Завжди може все перевернутися з ніг на голову.

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Несподівано, налагоджене життя почало валитися в одну мить. Чоловік кардіохірурга Андрій пропав в невідомому напрямку. Віра залишилася одна з дочкою і хворою матір'ю. До того ж з'явилася невідома жінка і повідомила, що вона є дружиною Андрія. Віра в розпачі, вона просто не розуміє, що відбувається і не знає що робити, як жити далі. Хай там що, але здаватися не можна. Жінка це прекрасно розуміє. Вона повертається в лікарню, продовжує робити операції. Так, вона приховує душевний біль, хоча це непросто. Віра продовжує робити операції і рятувати життя людей. Але чи зможе врятувати своє власне? Як складеться подальша доля жінки, дивіться у нових епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 7 серія від 19-03-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 8 серія від 19-03-2020:

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