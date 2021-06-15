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Холостячка Злата Огневич розповіла, які чоловіки їй подобаються
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Телеканал СТБ оголосив про старт зйомок 2 сезону романтичного реаліті Холостячка, любов в якому шукатиме співачка Злата Огневич. В одному з інтерв'ю головна героїня проєкту розповіла, яким має бути чоловік її мрії.
Артистка відверто зізналася, кого вважає справжнім героєм. "Для мене мої герої – це батьки. У них було доволі складне життя, але вони залишилися людьми, щирими, люблячими", – про це співачка розповіла в інтерв'ю програмі Вікна.
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Нова Холостячка розповіла, якого чоловіка буде шукати на проєкті. Вона перерахувала якості, які для неї важливі в її майбутньому обранцеві: "Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту, любов до своїх батьків, тому що це багато про що говорить, любов до подорожей, до життя, щоб він теж любив вести активний спосіб життя".
Нова Холостячка саме така – активна, енергійна, відкрита. На проєкт вона прийшла з серйозними намірами – знайти чоловіка своєї мрії.
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