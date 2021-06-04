Ексхолостяка Михайла Заливака розкритикували за відверте фото у ліжку

Головний герой 11 сезону шоу Холостяк Михайло Заливако показав домашню фотографію своєї коханої і поділився, як вони допомагають один одному у стосунках. Однак, не всі фоловери оцінили такий жест.

Міша вирішив поділитися новим знімком в інстаграмі, на якому його обраниця Анна Богдан лежить на ліжку, загорнувшись ковдрою. На фото видно тільки її очі.

І ще: Леся Нікітюк шокувала спільними фото з Холостяком Михайлом Заливакою

У коментарях шанувальники ексхолостяка розкритикували його за публікацію інтимного фото:

"Навіщо таке виставляти? Щастя любить тишу, особисто моя думка, інтимні речі мають бути таємницею для соціального огляду. Виставив її як трофей", "Цікава ілюстрація до посту про швидкість", "Фото невдале", "У стосунках головне якість, а ніяк не швидкість. Контроль швидкості в парі – пропаща справа", "Міша, я бажаю тобі... терпіння".

Це цікаво: Фіналістка Холостяка Юлія Бельченко знялася в серіалі Кріпосна (ФОТО)