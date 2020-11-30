Холостячка Ксенія Мішина відверто розповіла про пережите насильство

Зірка серіалу Кріпосна, головна героїня романтичного реаліті Холостячка Ксенія Мішина розповіла про домашнє насильство.

Вона дала кілька порад, що робити, якщо потрапили в таку ситуацію.

І ще: Холостячка–2: Тіну Кароль запропонували на роль головної героїні шоу

"Мені є що сказати на цю тему. У своєму житті я стикалася з ситуаціями, в яких чоловік був свято переконаний в тому, що він має рацію і сильніший, тільки тому що він чоловік. До цього дня я вдячна собі за те, що знаходила в собі силу йти не озираючись, не дивлячись на біль, страх і образу", – написала Мішина.

У такій ситуації треба знайти сили в собі і бігти від таких відносин. "Навіть коли страх сковує все ваше тіло, а розум каже вам знайомим голосом фрази: "ти не впораєшся", "не зможеш", "заслужила", "сама винна" – знайдіть душевні сили підтримати себе. У вас є тільки одна людина, яка дійсно може допомогти. Ця людина – ви. Своєю вірою в себе, мудрістю, своїм материнським інстинктом, закладеним в нас з народження обійміть себе самі і йдіть. Не потрібно мірятися силою. З таких відносин треба бігти", – заявила Мішина.

Це цікаво: Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 6 випуску