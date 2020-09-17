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Ексхолостяк розповів, що чіпляє чоловіка при знайомстві з дівчиною

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Нікіта Добринін з коханою - фото 1
Нікіта Добринін з коханою / instagram

Ведучий Нікіта Добринін вирішив поділиться з шанувальниками, на які моменти чоловік найбільше звертає увагу при знайомстві з протилежною статтю.

Нікіта зазначив, що вкрай важлива мова дівчини і її голос. Тому що це одне з перших, що ти бачиш і чуєш, спілкуючись з новою людиною. Також він переконаний в тому, що для розвитку здорових романтичних стосунків мають бути спільні точки дотику. Однакові погляди на життя, смаки на їжу і фільми, любов до подорожей: це все, що може входити до списку. Головне, щоб це було цікаво і чоловікові, і жінці.

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Добринін також підкреслює, що у дівчини обов'язково має бути почуття гумору. Адже це дозволить дізнатися більше про її інтелектуальні властивості. Жарти, над якими людина сміється, демонструють її інтелект, впевнений ведучий. Нова знайома також має не акцентувати увагу на своїх недоліках. Адже якщо вона дійсно сподобається чоловікові, то він їх навіть не помітить.

Уміння підтримати бесіду – одна з ключових якостей. Нікіта каже, що з розумною дівчиною ніколи не буває нудно, її не соромно познайомити зі своїми друзями.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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