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Холлі Беррі знялася топлес посеред пустелі: гаряче фото

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Кіноактриса Холлі Беррі - фото 1
Кіноактриса Холлі Беррі / Instagram

Відома 52-річна американська кіноактриса Холлі Беррі позувала топлес посеред пустелі Сахара в Марокко. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фотографії актриса Холлі Бері відображена в широких чорних штанях і з масивними намистами, які прикрашають її шию.

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"Дбайте про своє тіло, це єдине місце, де вам доводиться жити", – підписала фото голлівудська зірка. Варто відзначити, що Холлі Беррі є людиною, яка веде здоровий спосіб життя, займається спортом і доглядає за тілом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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