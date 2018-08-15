Холлі Беррі засадили тортом в обличчя: кумедне відео

Голлівудська актриса Холлі Беррі у вівторок, 14 серпня, відзначила день народження. З 52-річчям актрису привітали тортом і фотографіями.

Щоправда, торт опинився у неї на обличчі, а на знімках з'явився незвичний коллаж Беррі з Віллом Смітом.

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Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 14 Сер 2018 р. о 9:40 PDT

Актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона і дві її подруги з забрудненими у торті обличчями. Беррі підписала знімок: "Як відсвяткувати день народження, якщо ти його ніколи не святкуєш". Також актриса записала коротке відео, в якому пояснила, як сталося те, що видно на знімку.

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 14 Сер 2018 р. о 3:16 PDT

Незвично привітав Холлі її колега і друг Вілл Сміт. На своїй сторінці актор опублікував кадр, на якому створив за допомогою редактора спільне для них обох обличчя.

Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 14 Сер 2018 р. о 3:58 PDT

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