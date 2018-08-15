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Холлі Беррі засадили тортом в обличчя: кумедне відео

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Актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram смішне фото - фото 1
Актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram смішне фото / instagram

Голлівудська актриса Холлі Беррі у вівторок, 14 серпня, відзначила день народження. З 52-річчям актрису привітали тортом і фотографіями.

Щоправда, торт опинився у неї на обличчі, а на знімках з'явився незвичний коллаж Беррі з Віллом Смітом.

І ще: Холлі Беррі показала відвертий знімок

Актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона і дві її подруги з забрудненими у торті обличчями. Беррі підписала знімок: "Як відсвяткувати день народження, якщо ти його ніколи не святкуєш". Також актриса записала коротке відео, в якому пояснила, як сталося те, що видно на знімку.

Незвично привітав Холлі її колега і друг Вілл Сміт. На своїй сторінці актор опублікував кадр, на якому створив за допомогою редактора спільне для них обох обличчя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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