Грань: з'явився новий трейлер PlayStation 5, який занурює вас у пригоди

Напередодні наступного презентації PlayStation 5, компанія Sony випустила новий рекламний ролик, присвячений консолі. Цей ролик однозначно захопить вас у вир подій, хоч і не розкаже нічого про саму ігрову приставку.

Нехай яскравий трейлер під назвою "Грань" не проливає світло на нові деталі, пов'язані з PlayStation 5, він усе ж вийшов досить символічним.

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За сюжетом ролика група мореплавців доходить до межі світу, а потім перетинає її. За задумом творців, схожі відчуття переживатимуть геймери, які перейдуть з актуальних консолей на пристрої нового покоління. І це звучить дуже круто!

Нагадаємо, що наступна повноцінна презентація Sony PlayStation 5 відбудеться завтра, 16 вересня, о 23:00 за київським часом. Передбачається, що розробники назвуть точну дату старту продажів і вартість консолей.

До слова, конкурент Sony – Microsoft уже оголосив і терміни виходу, і ціни своїх пристроїв. Очікується, що Xbox Series X і Series S з'являться у продажу з 10 листопада. За "старшу" версію попросять 499 доларів, а молодшу – 299. Цікаво, чи сильно дорожчою буде консоль від Sony.

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