Ходячі мерці: вийшов трейлер другої частини фінального сезону

Стрім-сервіс AMC+ представив трейлер другої частини фіналу Ходячих мерців. Нові епізоди вийдуть вже 13 лютого!

Третю та останню частину фінального сезону, до якої теж увійде вісім серій, мають випустити до кінця 2022 року, пише winteriscoming.

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У серіалі Ходячі мерці події розвиваються під час зомбі-апокаліпсису. Шоу-раннером проєкту виступає Френк Дарабонт. В основу сюжету шоу лягли комікси Роберта Кіркмана, Тоні Мура та Чарлі Адларда. До слова, за Ходячими мерцями надалі планують випустити три повнометражні фільми про Ріка Граймса, до ролі якого повернеться Ендрю Лінкольн.

Усього одинадцятий сезон складатиметься з трьох частин у сумі з 24 епізодів. Події серіалу триватимуть у спін-оффі про Деріла та Керол.

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