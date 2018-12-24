Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Ходячі мерці отримають сюжетний відступ

  • 15
В кросовері, можливо, буде війна між Олександрією і Хіллтопом - фото 1
В кросовері, можливо, буде війна між Олександрією і Хіллтопом / comicbook

Новий кросовер до Ходячих мерців об'єднає сюжети двох схожих серіалів.

Стало відомо, що актори серіалу Бійтеся ходячих мерців Дженна Ельфман (Наомі/Джун) і Гаррет Діллахант (Джон Дорі) знімуться в кросовері (серіалі, що об'єднує сюжети) з шоу Ходячі мерці.

І ще: Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги

В інтерв'ю журналістам Діллахант сказав, що, на його думку, в кросовері буде війна між Олександрією і Хіллтопом (поселення в світі серіалів), оскільки в Хіллтопі дуже багато змінилося. Він додав, що йому було б дуже цікаво подивитися, що буде в разі, якщо його герой зустрінеться з Ніганом, якому в дев'ятому сезоні Ходячих мерців вдалося втекти зі своєї камери в Олександрії.

Читайте також: Беверлі-Хіллз 90210 повернеться на телеекрани з легендарними акторами

Джерело: comicbook
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • 21 грудня, 12:15
  • 1150
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 2969
Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською
  • 22 грудня, 13:15
  • 4344
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз