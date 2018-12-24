Ходячі мерці отримають сюжетний відступ

Новий кросовер до Ходячих мерців об'єднає сюжети двох схожих серіалів.

Стало відомо, що актори серіалу Бійтеся ходячих мерців Дженна Ельфман (Наомі/Джун) і Гаррет Діллахант (Джон Дорі) знімуться в кросовері (серіалі, що об'єднує сюжети) з шоу Ходячі мерці.

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В інтерв'ю журналістам Діллахант сказав, що, на його думку, в кросовері буде війна між Олександрією і Хіллтопом (поселення в світі серіалів), оскільки в Хіллтопі дуже багато змінилося. Він додав, що йому було б дуже цікаво подивитися, що буде в разі, якщо його герой зустрінеться з Ніганом, якому в дев'ятому сезоні Ходячих мерців вдалося втекти зі своєї камери в Олександрії.

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