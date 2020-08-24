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Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото

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Дніпро - фото 1
Дніпро / radiosvoboda

Масові заходи до Дня Незалежності України 24 серпня відбуваються в багатьох українських містах. Дивіться промовисті фото!

У Львові відбувся "Марш нескорених" на честь українських військовослужбовців, які захищають свою країну на Донбасі. На марш прийшли учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, рідні загиблих, майданівці.

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"Ми повинні в День Незалежності вшанувати всіх загиблих, подякувати хлопцям, які захищали країну, подякувати хлопцям, які зараз на лікуванні в госпіталі, щоб вони бачили підтримку, були мотивовані, і помолитися за військо. Це найголовніше в День Незалежності. Я хочу жити у вільній, незалежній Україні і живу, і пишаюся цим", – сказав організатор маршу Артур Кірєєв.

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421790

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421791

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421792

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421793

Тисячі жителів Дніпра взяли участь в "Ході Незалежності та єдності українців", ініційованому громадськістю. Під звуки військового оркестру вони пройшли центральними вулицями міста: від облдержадміністрації до Музею АТО.

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421795
Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421794

У Запоріжжі День Незалежності відзначили традиційною ходою центром міста. Близько двох тисяч городян пройшлися по центральному проспекту від бульвару Шевченка до площі Героїв революції, співаючи національний гімн і скандуючи "Україна понад усе!", "Слава Україні! Героям слава!". Ходу очолили батьки загиблих українських військових і ветерани війни на Донбасі.

Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421796
Хода на честь Дня Незалежності відбулася у містах України: фото - фото 421797

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Джерело: radiosvoboda
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