Хода Гідності на День Незалежності 2019: розклад урочистостей в Києві

Цьогоріч 24 серпня українці відзначають 28-й День Незалежності. З нагоди свята заплановано вшанування пам'яті усіх загиблих за свободу та незалежність. Читайте далі та дізнайтеся, коли і як відбуватиметься Хода гідності та інші урочистості.

Нагадуємо, що 9 липня президент оголосив, що цьогоріч не буде традиційного військового параду з нагоди Дня Незалежності. Проте це не означає, що не буде жодних урочистостей.

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Усі події з нагоди Дня Незалежності заплановані на 24 серпня. Під час офіційної Ходи Гідності вшанують пам'ять загиблих захисників України загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Відомо, що режисер Алан Бадоєв став головним постановником офіційних урочистостей до Дня Незалежності. Він зазначає, що не буде дорогих, масштабних декорацій та спеціальних конструкцій, а буде акцент на людей. Режисер вважає, що є людські вчинки, історії, долі та таланти, про які варто дізнатися усій країні.

Також у столиці під час урочистих заходів будуть представлені кілька мистецьких інсталяцій: щити Беркута та машина з брандспойтом, яка перекривала вулицю під час Революції Гідності у 2014-му. Ще буде карта України, яку діти розмалюють своїми відбитками долонь у синьо-жовтій фарбі.

Оркестри та відомі музиканти на Майдані Незалежності виконуватимуть Гімн України понад 7 хвилин. Загалом залучать близько 600 голосів і цей виступ буде символом єдності.

Під час Ходи Гідності будуть музичні виступи: 5 оркестрів, зірки оперної сцени, 18 піаністів та народні артисти. Не обійдеться й без спеціального гостя – легендарного українського композитора Мирослава Скорика. А Ната Жижченко, солістка гурту ONUKA, заспіває під час урочистої частини заходу.

Хода Гідності: фото репетиції

У центрі Києва відбулася репетицію заходів, які планують до Дня Незалежності. Урочистості проведуть біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні.

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