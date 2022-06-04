"Хочу танк": прикордонники показали епічне відео з палаючою технікою окупантів (18+)

Українські воїни щодня наближають нашу країну до перемоги, знищуючи ворогів та їхню техніку. І нове відео з танком російських загарбників, який яскраво палає, це лише підтверджує.

У Держприкордонслужбі показали епічний запис з роботою українських бійців, які влаштували вогняне шоу з ворожим танком. Відповідний ролик з'явився на офіційній сторінці прикордонників у фейсбуці.

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І допис прекрасний не тільки через те, що у російських військових поменшало техніки, а й тим, як на фоні один з воїнів в дещо нецензурній формі скаржиться, що хотів танк, а його спалили. Як додають у повідомленні, вогняний перформанс є результатом злагодженої роботи бійців із позивними "Рубіж", "Мускат", "Джоні" та "Троянд".

Відзначимо, що станом на 4 червня російська армія втратила 1 376 танків, 3 379 бойових броньованих машин та 2337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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