Букінгемський палац показав офіційну емблему коронації короля Карла ІІІ

Дизайн емблеми підкреслює любов британського монарха до природи: емблема поєднала представників флори чотирьох держав Сполученого Королівства — троянду Англії, будяки Шотландії, нарцис Вельсу і трилисник Північної Ірландії.

Про це повідомили у пресслужбі The Royal Family на сторінці у Twitter.

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Квіти стануть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві.

Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: на білому фоні корона синього кольору, обрамлена малюнками чотирьох рослин, виконаними в червоному кольорі.

Емблема з'являтиметься на всіх заходах, повʼязаних із коронацією, включаючи громадські та національні події", – йдеться в повідомленні.

The new Coronation emblem has been unveiled!



The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4 — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023

У Букінгемському палаці оголосили, що коронація короля Великої Британії Карла III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.

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