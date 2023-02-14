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Букінгемський палац показав офіційну емблему коронації короля Карла ІІІ
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Дизайн емблеми підкреслює любов британського монарха до природи: емблема поєднала представників флори чотирьох держав Сполученого Королівства — троянду Англії, будяки Шотландії, нарцис Вельсу і трилисник Північної Ірландії.
Про це повідомили у пресслужбі The Royal Family на сторінці у Twitter.
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Квіти стануть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві.
Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: на білому фоні корона синього кольору, обрамлена малюнками чотирьох рослин, виконаними в червоному кольорі.
Емблема з'являтиметься на всіх заходах, повʼязаних із коронацією, включаючи громадські та національні події", – йдеться в повідомленні.
У Букінгемському палаці оголосили, що коронація короля Великої Британії Карла III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.
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