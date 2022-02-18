"Хочете послухати далі?": Леся Нікітюк переспівала хіт Kalush Orchestra

Телеведуча та зірка інстаграму Леся Нікітюк переспіла пісню гурту Kalush Orchestra для Нацвідбору Stefania. Шанувальники у захваті від прихованих талантів красуні!

Леся Нікітюк полюбляє епатувати публіку звабливими образами. Але цього разу у своїх сторіс Нікітюк заспівала. Вона виконала хітову композицію Stefania фіналістів Нацвідбору Kalush Orchestra.

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Так українська знаменитість не лише продемонструвала свої вокальні дані, а й підтримала фіналістів Нацвідбору. Зазначимо, у своїх сторіс Леді Ле часто любить підспівувати улюбленим музичним хітам.

Нагадаємо, після дискваліфікації Alina Pash колектив Kalush Orchestra є головним претендентом на представлення України в Італії на Євробаченні-2022.

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