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Хочеш собаку – гуляй з нею: німців змусять вигулювати улюбленців двічі на день
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У Німеччині з'явився законопроєкт про захист домашніх тварин. З його допомогою влада хоче змусити господарів відповідальніше ставитися до своїх улюбленців.
Закон зобов'язує власників собак вигулювати їх не менше двох разів на день тривалістю не менш як годину. Він також включає заборону тримати собак на прив'язі довгий проміжок часу. Собаку не можна надовго залишати одну вдома, а також брати з собою в поїздки, які тривають понад чотири з половиною години.
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Автори законопроєкту також мають намір заборонити надмірне розведення породистих собак: заводчики зможуть доглядати тільки за трьома виводками одночасно, а приділяти їм потрібно не менше чотирьох годин на день.
Пропозиції засновані на думці експертів із захисту тварин.
"Домашні тварини – це не м'які іграшки, їх потреби необхідно враховувати", – сказала міністр сільського господарства Юлія Клекнер. Вона зазначила, що поліція, швидше за все, не перевірятиме частоту вигулу собак. Контроль буде направлений у першу чергу на приватні притулки.
Закон можуть ухвалити вже на початку 2021 року.
Нагадаємо, що кілька років тому уряд Швейцарії заборонив власникам собак застосовувати автоматичні пристрої, які заважають їхнім вихованцям гавкати. Саме ж використання таких гаджетів пов'язане з законом, згідно з яким домашні улюбленці не мають заважати сусідам своїм гавкотом.
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