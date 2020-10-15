Хоакін Фенікс зіграє Наполеона у новій стрічці Рідлі Скотта

Хоакін Фенікс і Рідлі Скотт працюють над новим спільним проєктом – через 20 років після виходу фільму "Гладіатор", у якому оскароносний актор зіграв римського імператора Коммода. Цього разу Феніксу дістанеться роль Наполеона Бонапарта в історичній драмі "Kitbag" (дослівно – "Речовий мішок").

Сценарієм займеться Девід Скарпа, який брав участь у створенні серіалу "Людина у високому замку" і фільмі все того ж Скотта "Всі гроші світу". Про це пише The Hollywood Reporter.

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Раніше Хоакін Фенікс уже грав у фільмі Рідлі Скотта. У картині "Гладіатор" він виконував роль римського імператора Коммода:

Наразі Рідлі Скотт завершує виробництво стрічки "Остання дуель" з Адамом Драйвером, Джоді Комер і Меттом Деймоном. Прем'єра запланована на осінь 2021 року. Після цього режисер займеться зйомками картини про вбивство Мауріціо Гуччі з Леді Гагою, Робертом Де Ніро і Аль Пачіно.

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