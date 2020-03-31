Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Хмарочос Нью-Йорка підсвітили на честь медиків: відео

  • 16
Нью-Йорк - фото 1
Нью-Йорк / otis

Верхні поверхи відомого хмарочосу Америки підсвітили пульсуючими червоними вогнями. Навколо шпиля блимають вогні, що нагадують сирену швидкої допомоги.

Знаменитий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг, один із символів Нью-Йорка, змінив підсвітку у знак підтримки медпрацівників, які борються з коронавірусом.

І ще: У мережі показали гігантськи корабель-госпіталь, який прибув в Нью-Йорк: відео

"До закінчення битви з Covid-19, нашу традиційну білу підсвітку замінить биття серця Америки", – йдеться у повідомленні.

Так, нову світлову композицію назвали Серцебиття Америки. Верхні поверхи підсвітили червоним вогнями, які пульсують, символізуючи биття серця. На шпилі блимають червоні і білі вогні, подібно сирени швидкої медичної допомоги.

Дивіться також: Порожній центр Дніпра показали з висоти пташиного польоту: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
  • 27 березня, 14:30
  • 614
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12392
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2195822
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ