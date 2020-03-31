Хмарочос Нью-Йорка підсвітили на честь медиків: відео

Верхні поверхи відомого хмарочосу Америки підсвітили пульсуючими червоними вогнями. Навколо шпиля блимають вогні, що нагадують сирену швидкої допомоги.

Знаменитий хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг, один із символів Нью-Йорка, змінив підсвітку у знак підтримки медпрацівників, які борються з коронавірусом.

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"До закінчення битви з Covid-19, нашу традиційну білу підсвітку замінить биття серця Америки", – йдеться у повідомленні.

Так, нову світлову композицію назвали Серцебиття Америки. Верхні поверхи підсвітили червоним вогнями, які пульсують, символізуючи биття серця. На шпилі блимають червоні і білі вогні, подібно сирени швидкої медичної допомоги.

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