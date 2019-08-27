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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Дівчина гіпнотично танцює бровами під музику (відео)

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

На цьому кумедному відео – запальний аджарський танець: у головних ролях ніс і брови. Насолоджуйтеся!

Вважається, що танець – це рухи рук, ніг і тулуба, але, як виявилося, це не завжди так.

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Танцювати можна і без цих частин тіла, наприклад, бровами – як це зробила винахідлива молода грузинка. До речі, танець вийшов цілком переконливим завдяки малюнку на її обличчі: ніс виконав роль тулуба, а брови – рук. Забавним роликом поділилися журналісти Sputnik Грузія.

Як тонко підмітили ЗМІ, тепер обличчя людини можна розглядати не тільки як дзеркало душі. Одним словом, ідея вдалася – вийшло оригінально і весело.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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