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Хлою Морец не впізнали у новій фотосесії

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Хлоя Морец перевтілилась для журналу - фото 1
Хлоя Морец перевтілилась для журналу / instagram.com/chloegmoretz

Американська акторка Хлоя Морец змінила стиль для нової фотосесії.

21-річна зірка фільму "Пипець" Хлоя Морец активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 15 млн осіб. Там юна акторка ділиться незвичайними фото та кадрами зі своїх буднів. Нещодавно Хлоя стала зіркою нового номера видання AnOther Magazine. Для зйомки дівчина попрощалась зі світлими локонами і приміряла темну перуку, а також стиль 80-90-х. Чимало фанатів не впізнали зірку, а ви?

І ще: Лана Дель Рей випустила новий кліп Mariners Apartment Complex

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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