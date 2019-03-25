Зірка реаліті-шоу похвалилася апетитними формами

34-річна Хлої Кардашян знялася в рекламі бренду Good American. Знаменитість похвалилася прекрасною фігурою.

Хлої Кардашян в кроп-топі і легинсах показала апетитні форми. Верх підкреслив красиві груди Хлої, а обтягуючий низ – стегна. Кардашян сидить на стільці. У неї розпущене волосся, а на губах помітний прозорий блиск.

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Good American – марка, яку створила Хлої разом з приятелькою Еммою Гред. Компанія випускає колекції для сучасних жінок, які хочуть підкреслити свою сексуальність простим одягом. Ціни тут середні. Так, комплект, який на знаменитій блондинці, можна купити за $158.

Клану Кардашян-Дженнер припав до душі головний тренд цієї весни. Наряди зі зміїним принтом вони вигулюють дуже часто.

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