Гола сестра Кім Кардашян показала пінне фото у ванній (18+)

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян вирішила позмашатись зі своєю сестрою Кім у відвертості, тому поділилась ефектним фото у ванній. Здається, піна не зробила кадр менш спокусливим.

39-річна американська модель та акторка Кортні Кардашян не поступається у популярності своїм сестрам. До того ж, бізнесвумен веде свій профіль в соцмережі Instgram, де у неї більш як 75 мільйонів підписників.

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І це не дивно, адже жінка майже щодня ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів. Варто додати, що Кортні постійно працює над власною формою, тому не нехтує можливістю показати струнку фігуру. Це підтверджує і повністю оголене фото зірки у ванні, де вона прикривається лише піною. Здається, у Кім з'явилась серйозна конкуренція.

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