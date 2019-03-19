Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Гола сестра Кім Кардашян показала пінне фото у ванній (18+)

  • 110
Кортні Кардашян вразила фото без одягу - фото 1
Кортні Кардашян вразила фото без одягу / instagram.com/kourtneykardash

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян вирішила позмашатись зі своєю сестрою Кім у відвертості, тому поділилась ефектним фото у ванній. Здається, піна не зробила кадр менш спокусливим.

39-річна американська модель та акторка Кортні Кардашян не поступається у популярності своїм сестрам. До того ж, бізнесвумен веде свій профіль в соцмережі Instgram, де у неї більш як 75 мільйонів підписників.

І ще: Модель Victoria's Secret Сара Сампайо захопила фото в бікіні

І це не дивно, адже жінка майже щодня ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів. Варто додати, що Кортні постійно працює над власною формою, тому не нехтує можливістю показати струнку фігуру. Це підтверджує і повністю оголене фото зірки у ванні, де вона прикривається лише піною. Здається, у Кім з'явилась серйозна конкуренція.

Читайте також: Такий понеділок: Джулія Робертс здивувала епічним фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2383
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • Вчора, 12:13
  • 1806
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1327539
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз