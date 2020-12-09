Хлопець зробив романтичну пропозицію у кіно, але все не так ідеально (відео)

Китаєць вирішив зробити дуже несподівану пропозицію руки та серця своїй коханій прямісінько у кінотеатрі, але далеко не всі погодяться з його діями.

На сторінці pimpleclaire регулярно публікують різноманітні кумедні та милі ролики з мережі, і недавнє відео з пропозицією також не стало винятком. Хоча чимало коментаторів можуть з цим посперечатись.

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Річ у тому, що на записі можна побачити, як хлопець максимально продумав освідчення для своєї коханої. Вони разом пішли в кіно, де перед сеансом пара акторів, яким заплатив головний герой, розіграла невдалу сцену пропозиції вийти заміж. Тоді хлопець запитує у своєї потенційної нареченої, чи сказала б вона "так", якби він теж зробив їй пропозицію. Дівчина скептично поглядає на нього, а вже за мить розуміє, що перед нею стоять на одному коліні з перснем і букетом квітів. Врешті після кількох секунд ступору на одне майбутнє подружжя у світі побільшало.

Хоч ролик і здається доволі милим, але чимало коментаторів зійшлись на думці, що хлопець умисно поставив кохану в ситуацію, де вона не могла б відмовити. Адже навколо й так зібралась чимала публіка, яка вже встигла побачити одну провальну пропозицію.

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