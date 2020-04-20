Американка показала простий лайфхак, як зробити красиве селфі

Візажистка зі США показала найпростіший та найдієвіший лайфхак, як зробити хороше селфі. Виявилось, що не обов'язково тримати фронтальну камеру так близько.

Американська візажистка Елеанор Барнс на своєму профілі в TikTok зняла коротенький майстер-клас по селфі, який за короткий час зібрав мільйон переглядів. А все тому, що дівчині вдалось додати впевненості у собі багатьох користувачам.

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Річ у тому, що для селфі великим планом не варто тримати камеру близько.

"Припиніть робити селфі так. Фронтальна камера спотворює ваші риси обличчя", – наголошує Барнс та простягає руку на максимальну відстань, а тоді просто використовує зум.

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