Хлопець зіграв на кавуні і вразив інтернет (відео)

Якщо ви думаєте, що лише музичні інструменти підходять для створення пісень, то в мережі з'явився новий талант, який точно переконає у зворотному. Хлопець перетворив кавун в окремий "пристрій", на якому він реально грає музику.

На платформі Reddit користувач з ніком xNemz поділився епічним відео, на якому хлопець сидить біля басейну та грає на скибках кавуна, які підключені до установки. За лічені години ролик зібрав понад 73 тисячі балів та більше як тисячу коментарів.

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І поки частина коментаторів намагалась зрозуміти, як таке взагалі можливо, то інші жартували, що під кінець літа з кавунів має звучати сумна мелодія, а також, що таке буває, коли залишатись вдома більше як 3 місяці на карантині.

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