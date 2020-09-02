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Дівчина просто співала на камеру, аж раптом крізь стелю провалилась її мама: кумедне відео

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Дівчина прославилась завдяки нозі своєї мами - фото 1
Дівчина прославилась завдяки нозі своєї мами

Батьки, які невчасно потрапляють у кадр, – не рідкість. Але наша нова героїня показала, що це можна зробити креативно. Звичайно ж, ніхто не готувався до такого, тож не дивно, що дівчина щиро здивувалась, коли крізь стелю провалилась її мама.

Американка Ліз Сан Міллан у себе вдома готувалася до прослуховування у музичній школі. Дівчина увімкнула запис відео і заспівала "Kindergarten Boyfriend" з мюзиклу "Смертельний потяг". І ніщо не передбачало краху, аж тут до кімнати дівчини увірвалась мама. Крізь стелю, щоправда.

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Виявилося, ще до початку запису мама Міллан піднялася на горище, спіткнулась та випадково провалилася на поверх нижче. Так нога мами і потрапила у TikTok.

@lizjsm_

live footage of my mom telling me to break a leg ##FreezeFramePhoto ##GardenProject ##shesokay ##breakaleg ##ceiling ##musical ##fyp

♬ original sound - lizjsm_

*якщо відео не завантажується – перейдіть за цим посиланням

Як пояснила дівчина, з мамою все добре, на ній немає "жодної подряпини". Останні кілька днів вони всією родиною читають коментарі і дивляться відеовідповіді на їхній ролик – і багато сміються. Ось тільки дірка у стелі так нікуди і не поділася.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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