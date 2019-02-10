На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американець встановив світовий рекорд з швидкісного читання репу: відео
-
- 90
Блогеру і хіп-хоп-виконавцю з США, який виступає під ніком Mac Lethal, вдалося встановити новий світовий рекорд зі швидкісного читання репу.
Mac Lethal отримав популярність у мережі, спеціалізуючись на fast flow – швидкісне читання, а також як виконавець і пародист багатьох піджанрів хіп-хопу. Блогер опублікував відео, на якому зафіксоване нове рекордне досягнення.
Це цікаво: Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
Я вирішив побити свій рекорд і світовий рекорд шалено швидкого репу. На запис цього ролика у мене пішов один місяць, – повідомив Mac Lethal в анотації до відео.
На кадрах артист демонструє неабиякі здібності з управління диханням і голосовими зв'язками. Він тримає перед камерою смартфон з включеним секундоміром, щоб наочно зафіксувати рекорд. У результаті Mac Lethal встигає вимовити за 2 хвилини і 3 секунди 1030 слів.
У 1992 році в Книгу рекордів Гіннеса потрапив чиказький репер Twista, який промовив на одному диханні 598 складів за 55 секунд. Репер Емінем майже наблизився до цього показника, записавши влітку 2018 року куплет зі швидкістю 10,3 склада у секунду для треку Majesty співачки Нікі Мінаж.
Читайте також: Яблука-примари: у мережі показали дивовижний феномен
-
22:51Як екрани смартфонів впливають на шкіру та зір
-
22:23Легко вкрасти: в електросамокатах Xiaomi виявили вразливість
-
21:56Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
20:51На нас заробляють: MIUI 10 буквально кишить рекламою
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
20:22Науковці назвали смаколик, який знижує рівень "поганого" холестерину
-
19:57Дизайн флагмана Xiaomi Mi 9 розсекретили на живих фото
-
19:44MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек
-
19:29Струнка модель прорекламувала одяг plus-size і нарвалася на критику
-
19:13У мережі з'явилося відео з робочим Samsung Galaxy S10 Plus
-
18:55У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv
-
18:44Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску
-
18:28Потап попередив українців про аферистів, які обманюють від його імені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:12Хорватська зірка футболу покине Барселону
-
17:59Настя Каменських вразила стильним образом у стилі 90-х
-
17:50Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
-
17:43Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
17:11Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом
-
16:56Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем
-
16:42Чому не варто зловживати фізичними навантаженнями на вихідних
-
16:27Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина
-
16:12Науковці переконані, що соціальні мережі сприяють подружнім зрадам
-
21:23Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків
-
17:25Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
-
14:11Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина
-
12:135 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
-
10:22Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
-
08:15Романтичні сніданки для закоханих: що приготувати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 13 лютого
- 12 лютого
-
23:58Вибираємо подушку для сну: прості поради
-
21:12Скільки платять кур'єрам у різних містах України
-
19:00Подарунки на День Валентина 2019 дівчині чи дружині: найкращі ідеї
-
17:00Як змінилися українські зірки 90-х: фото тоді і зараз
-
15:00Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку
-
13:26У хіті KAZKA – Плакала знайшли плагіат: порівняння пісень
-
12:39Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
-
10:3010 найромантичніших напрямків для закоханих
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 12 лютого
- 11 лютого
-
22:15День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
-
19:01Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2019 в одному відео
-
16:24Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
13:51BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"
-
12:13Анекдоти про понеділок: веселі жарти, які піднімуть вам настрій
-
10:18Популярна музика: плейлист нових пісень тижня
-
07:05Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 10 лютого
-
23:25Голос країни 9 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
19:19Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві