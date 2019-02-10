Американець встановив світовий рекорд з швидкісного читання репу: відео

Блогеру і хіп-хоп-виконавцю з США, який виступає під ніком Mac Lethal, вдалося встановити новий світовий рекорд зі швидкісного читання репу.

Mac Lethal отримав популярність у мережі, спеціалізуючись на fast flow – швидкісне читання, а також як виконавець і пародист багатьох піджанрів хіп-хопу. Блогер опублікував відео, на якому зафіксоване нове рекордне досягнення.

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Я вирішив побити свій рекорд і світовий рекорд шалено швидкого репу. На запис цього ролика у мене пішов один місяць, – повідомив Mac Lethal в анотації до відео.

На кадрах артист демонструє неабиякі здібності з управління диханням і голосовими зв'язками. Він тримає перед камерою смартфон з включеним секундоміром, щоб наочно зафіксувати рекорд. У результаті Mac Lethal встигає вимовити за 2 хвилини і 3 секунди 1030 слів.

У 1992 році в Книгу рекордів Гіннеса потрапив чиказький репер Twista, який промовив на одному диханні 598 складів за 55 секунд. Репер Емінем майже наблизився до цього показника, записавши влітку 2018 року куплет зі швидкістю 10,3 склада у секунду для треку Majesty співачки Нікі Мінаж.

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