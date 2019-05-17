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Уряд Австрії закликав інтернет-користувачів не цілувати корів задля флешмобу

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Уряд Австрії не рекомендує цілувати корів - фото 1
Уряд Австрії не рекомендує цілувати корів

Влада Австрії виступила проти інтернет-челенджу, учасники якого цілують корів. Винним у цьому є швейцарський додаток Castl. У середу він запустив випробування #KuhKussChallenge (Поцілунок корови), закликаючи німецькомовних користувачів цілувати корів "з язиком або без".

Мета челенджу - не знущання, а збір грошей на благодійність.

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У четвер міністр сільського господарства Елізабет Кьостінгер назвала цю ідею небезпечною.

Пасовища і луки - НЕ зоопарки. Подібні дії можуть викликати серйозні наслідки, - заявила Кьостінгер, додаючи, що деякі корови можуть напасти на людей, якщо відчують небезпеку для себе або теляти.

Корів цілувати не рекомендують - фото 328254
Корів цілувати не рекомендують

Говорячи про небезпеку, міністр відсилає до випадку в регіоні Тіроль, який стався в лютому. Тоді стадо корів затоптало жінку, яка подорожувала у горах біля їх пасовища. Після інциденту влада опублікувала правила поведінки для піших туристів, де насамперед порадили уникати скупчень рогатих.

Castl - мобільний додаток, де користувачі проходять різні випробування, борючись за приз. Кожен переможець жертвує виграш будь-якому фонду на вибір.

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Джерело: The Guardian
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