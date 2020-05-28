Хлопець випив пиво одним махом, і реакцію його батьків варто побачити (відео)

Коли батьки побачили, як ти п'єш

Часто батьки і не здогадуються про незвичайні уміння своїх дітей, але герой цього відео зумів справді здивувати маму з татом. Щоправда, реакція вийшла не зовсім однозначною.

На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився епічним відео, яке за лічені години піднялось у топи мережі. Допис зібрав понад 24 тисячі балів та більше як 170 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити родину, яка спокійно сидить у закладі. Аж до моменту, коли син вирішує одним рухом випити весь бокал пива. Не важко здогадатись, що матір просто шоковано завмерла, а от батько вирішив підтримати юнака.

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