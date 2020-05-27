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Хлопець створив ідеальну ковдру, яка сподобається всім

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Ідеальна ковдра існує - фото 1
Ідеальна ковдра існує

Креативний американський дизайнер Метт Бенедетто створює справді непотрібні речі, які викликають сміх, однак цього разу він перевершив себе. А все завдяки реально крутій ковдрі для всіх, кому спекотно вночі.

Знайомтесь, Метт Бенедетто – дизайнер і автор таких неймовірно безглуздих та крутих речей, як пивні гантелі, чохли для багетів та окуляри зі шторками. Нещодавно хлопець похизувався на Reddit своїм новим винаходом, який викликав справжній захват у користувачів, зібравши понад 104 тисячі балів.

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А все тому, що новий шедевр – "неспекотна ковдра", яка підійде всім, хто полюбляє висовувати одну ногу з-під покривала. Зацініть:

I design unnecessary products, and today I made the Not Hot Blanket for that one hot leg while sleeping. from r/funny

До слова, для створення такої ковдри знадобиться лише саме покривала, липучка для одягу, уміння хоча б щось зашивати і трохи часу. Зате проблема зі спекотними ночами вирішена!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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