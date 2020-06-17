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Хлопець показав свій дім вранці і шокував мережу (відео)

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Дім перетворився у басейн - фото 1
Дім перетворився у басейн

Ранок не завжди буває добрим, але у більшості випадків ситуацію може змінити хороший настрій. Але автору цього відео навряд таке допоможе.

На платформі Reddit користувач з ніком A0340D поділився епічним відео свого помешкання, яке шокувало мережу. За кілька годин допис зібрав понад 17 тисяч балів та майже 400 коментарів, тому піднявся у тренди.

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Як зазначив автор, він інколи шкодує, що прокинувся, а все через те, що вранці він опинився у затопленому помешканні. На ролику можна побачити, як вода ллється сходами та затопила коридор і навіть котячі миски. І поки хтось шукає плюси в ситуації, називаючи дім персональним басейном, то чимало людей переймаються, що ж робити в таких ситуаціях. На щастя, розрив труди трапився ззовні, тому автору не доведеться чекати кілька місяців, щоб стіни висохли, а також робити масштабні ремонти.

Sometimes I regret waking up from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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