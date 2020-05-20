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Хлопець показав серйозне прибирання вдома і підкорив мережу (відео)

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Таймлапс прибирання вразив Reddit - фото 1
Таймлапс прибирання вразив Reddit

У мережі є чимало відео для перфекціоністів. на яких предмети ідеально розкладають, наводять лад і просто показують ідеальні речі. Однак цей ролик відрізняється від них усіх!

На платформі Reddit користувач з ніком Link1021 поділився таймлапсом свого прибирання, змусивши мережу звернути на себе увагу. За короткий час відео зібрало майже пів мільйона переглядів, і справа не в "оригінальності" контенту, а в підписі до цього ролика.

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"Моя депресія змусила мене перетворити власний дім у пекло. Вчора я нарешті його прибрав", – відзначив автор, тож чимало людей побачили у відео значно більше, аніж просто генеральне прибирання. Багатьох цікавила історія хлопця, тож він розповів, що страждав від депресивних розладів понад 20 років, що й призвело до погіршення стану різних справ, здоров'я і навіть вигляду домівки. Але нещодавно він перейшов на новий режим лікування, який справді запрацював, тож чоловік взявся прибрати безлад, який накопичувався місяцями.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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