Хлопець обрав невдале фото для Tinder і став зіркою мережі (відео)

Додатки для знайомств не лише підходять для того, щоб знайти собі пару на вечір або на все життя. Інколи це місце для справжніх комедій, як і трапилось з героєм цього відео.

Австралійська тіктокерка Таніт Грегорі розповіла підписникам, як не варто заповнювати свій профіль у додатку для знайомств. І кумедна та епічна історія завірусилась в мережі, передає Радіо MAXIMUM.

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Річ у тому, що дівчина зайшла у Tinder у пошуках потенційного партнера. І поки вона гортала профілі, то натрапила на справжнього красунчика Ендрю з модельною зовнішністю. Він не лише лаконічне описав себе, назвавшись кумедним та лояльним, але й обрав вдале фото. Щоправда, це лише на перший погляд.

Річ у тому, що Ендрю точно не такий, як на фото, а ще й не надто уважний. Чоловік не просто завантажив чужу світлину, а зробив скриншот фото з мережі разом з пошуковим запитом "Тім Джонсон модель". Ким би насправді не був автор профілю, але тепер з нього сміється чимало людей, адже ролик з історією зібрав понад 354 тисячі переглядів:

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