Хлопець купив рекламний щит, але щось пішло не так (епічне фото)

Реклама не завжди виправдовує себе, а також не так часто приносить прибуток початківцям. Але з цим хлопцем все пішло не за планом із самісінького початку.

На платформі Reddit користувач з ніком bencahn поділився фото своєї невдалої покупки, а саме місця на рекламному щиті. Таким чином він хотів просувати власний бізнес, однак який - залишається таємницею через не надто уважну роботу власників щита.

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Річ у тому, що вони не надто переймались щодо розмірів зображення від автора та наплутали з форматуванням. Відтак знімок із частинкою обличчя новоствореного бізнесмена на білборді зібрав понад 106 тисяч переглядів та більш як 3,2 тисячі коментарів в мережі.

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