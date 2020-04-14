Хлопця відмовились брати на роботу через ім'я, і ось чому

Пошуки роботи – нелегка справа, адже потрібно відповідати багатьом критеріям. Але юнаку Джеффрі не пощастило лише через власне ім'я, зате тепер він зірка мережі.

Користувач Twitter з ніком Yeff, якого насправді звуть Джеффрі, вирішив влаштуватись на роботу, але все пішло не за планом. Хлопець надіслав анкету в одну з компаній, яка його зацікавила, однак отримав дуже дивну відповідь від відділу кадрів.

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"Джеффрі, доброго дня. На жаль, політика нашої компанія така, що ми не пропонуємо роботу людям з іменем Джеффрі, оскільки воно не вписується в наші бази даних".

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What does this even mean pic.twitter.com/7VSGJHcEhc — yeff (@yephph) April 12, 2020

Такий несподіваний поворот змусив хлопця поділитись листом у мережі та навіть надіслати ще один, аби зрозуміти, що ж не так з його іменем. Звісно ж, відповіді він не дочекався, але у Twitter зібрав чимало лайків. Сподіваємось, що це не новий вид дискримінації, а просто надто креативний спосіб відмовляти у роботі.

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