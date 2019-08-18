Багата міміка дівчини зробила її зіркою мережі: кумедне відео

У мережі набирає популярність веселе відео з жінкою, яке уже стало мемом. Вираз обличчя дівчини виявився настільки яскравим, що ролик вмить розійшовся інтернетом і став приводом для жартів.

Дівчина вперше в житті спробувала комбучу – газований напій з чайного гриба, який відомий своїми корисними властивостями. Цей напій є одним з найбільш рекомендованих для здоров'я. Однак відрізняється досить специфічним запахом і смаком.

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Так, на відео жінка спочатку нюхає його, коментуючи, що так пахне громадський туалет. Після цього вона пробує напій на смак і кривиться. Міміка її при цьому вкрай виразна, що і принесло їй популярність.

Цей ролик розійшовся мережею, набравши десятки мільйонів переглядів за кілька днів.

me trying to decide within 30 seconds of meeting a man if we’re going to get married pic.twitter.com/6nzOFdqb7r — caitie delaney (@caitiedelaney) August 12, 2019

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