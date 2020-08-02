Фарго: вийшов трейлер 4 сезону серіалу

У мережі з'явився трейлер до четвертого сезону популярного серіалу "Фарго" (Fargo) про кримінальні сутички між різними угрупуваннями мафіозі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ

На Youtube-каналі Rotten Tomatoes TV опублікували перший тизер до 4 сезону серіалу "Фарго" (Fargo), дата виходу якого поки залишається невідомою.

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Зате фанатів вже підготували до майбутніх подій, які розгортаються навколо протистояння італійської та афроамериканської мафії, які не збираються поступатись комусь у Канзас-Сіті 50-х. У головних ролях зіграли Кріс Рок, Джек Х'юстон, Джейсон Швармац та інші.

Фарго 4, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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