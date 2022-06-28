Хлопчик заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду: футболіст відреагував на вчинок

Кожен небайдужий українець намагається зробити свій внесок, аби пришвидшити перемогу над окупантами. Ось і хлопчик з Івано-Франківська вирішив долучитися до доброї справи.

Так, 14-річний житель Прикарпаття Володимир Романчук виставив на аукціон свою футболку, на які свій автограф залишив зірковий футболіст Кріштіану Роналду. Таким чином юнак вирішив фінансово допомогти українській армії, пише Save Ukraine Now.

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За футболку, яка франківчанину дісталася у 2019 році під час гостьового матчу з Португалією, віддали 70 тисяч гривень. Новим власником футболки став мешканець США Руслан Карий. Усі кошти направлять на закупівлю медикаментів для ЗСУ, а також на потреби територіальної оборони з Прикарпаття.

Ба більше, такий вчинок футбольного фаната не залишився поза увагою самого Кріштіану Роналду.

Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною у 2019 році допоможе молодим людям мати найкраще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу з такою акцією. Молюсь за мир, – написав спортсмен.

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