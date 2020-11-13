Хлопчик з Індії став наймолодшим програмістом у світі

Індійський хлопчик Архам Ом Талсанія за день до свого семиріччя потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як наймолодший програміст в світі. Хлопчик зазначив, що програмувати його надихнув батько.

Щоб підтвердити свій статус програміста Архам пройшов курс навчання мовою програмування Python і успішно склав сертифікаційний іспит Microsoft.

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"Мій батько навчив мене програмувати. Я почав використовувати планшети, коли мені було два роки. У три роки я придбав гаджети з iOS і Windows", – розповів хлопчик.

Архам почав писати невеликі ігри і з ним зв'язалися представники Книги рекордів Гіннеса, попросивши відправити приклади робіт. Після перевірки, хлопчикові видали сертифікат, що підтверджує звання наймолодшого програміста в світі.

"Я хочу бути підприємцем і допомагати всім. Я хочу створювати додатки, ігри та системи для програмування. Я також хочу допомогти нужденним", – підкреслив юний спеціаліст.

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