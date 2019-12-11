Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня

Сотні разів чув цю пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед киян. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.

У кожного хоча б раз у житті траплявся момент, коли лунала крута пісня, але ніхто не знав її назву. Сьогодні з цією проблемою значно легше розібратись, адже є інтернет з всесильними користувачами і Shazam. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня мешканці Києва. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!

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Відкриває 20-ку Kyiv Top Tracks інді-трек Dance Monkey – Tones And I. На сьогодні літній хіт з бадьорим дідусем-тусовщиком має понад 300 мільйонів переглядів на Youtube, тому не дивно, що він займає перше місце за кількістю запитів.

На другій позиції опинився ремікс композиції Roses – SAINt JHN, яка ще три роки тому підкорювала чарти. Нове життя їй подарував талановитий саундпродюсер Imanbek, і тепер цю пісню чутно просто з кожного гаджета.

Трійку лідерів замикає доволі лірична пісня Falling – Trevor Daniel, яка вийшла у світ ще минулого року. Але талант музиканта-початківця точно не залишився непоміченим, адже мільйони переглядів на Youtube говорять самі за себе.

Четверте місце за кількістю пошуків займає Disfruto (Audioiko Remix) – Carla Morrison. Знову ді-джей дав шанс на другу популярність пісні за 2018 рік, і доволі вдало. Як зізнались коментатори, під цю композицію можна уявляти, як влітку їдеш на машині з вітерцем пустою дорогою.

П'ятірку закриває пісня Clandestina – FILV & Edmofo, яку більшість людей запам'ятали лише за приспівом, а саме словом cocaina, яке постійно повторюється. Ще один доволі розслаблений трек, далекий від зимової атмосфери.

Деякі треки можуть містити нецензурну лексику

Хіт-парад пісень тижня у Києві, слухати музику онлайн:

Список всіх треків:

Dance Monkey - Tones And I Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN Falling - Trevor Daniel Disfruto (Audioiko Remix) - Carla Morrison Clandestina - FILV & Edmofo Ayy Macarena - Tyga Мэвл - Холодок Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control Zivert - Credo Jah Khalib - Джадуа NILETTO - Любимка Zivert - Beverly Hills Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita GAYAZOV$ BROTHER$ - Увезите меня на Дип-хаус ARTIK & ASTI - Под гипнозом C-BooL - Catch You The Limba - СМУЗИ NK - ELEFANTE Audiosoulz - Dancefloor СЯВА - БЕЗ ПОВОДА

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