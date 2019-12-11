На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
- 57
Сотні разів чув цю пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед киян. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.
У кожного хоча б раз у житті траплявся момент, коли лунала крута пісня, але ніхто не знав її назву. Сьогодні з цією проблемою значно легше розібратись, адже є інтернет з всесильними користувачами і Shazam. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня мешканці Києва. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!
І ще: Злата Огнєвіч – Чом ти не прийшов: дивіться новий відвертий кліп (18+)
Відкриває 20-ку Kyiv Top Tracks інді-трек Dance Monkey – Tones And I. На сьогодні літній хіт з бадьорим дідусем-тусовщиком має понад 300 мільйонів переглядів на Youtube, тому не дивно, що він займає перше місце за кількістю запитів.
На другій позиції опинився ремікс композиції Roses – SAINt JHN, яка ще три роки тому підкорювала чарти. Нове життя їй подарував талановитий саундпродюсер Imanbek, і тепер цю пісню чутно просто з кожного гаджета.
Трійку лідерів замикає доволі лірична пісня Falling – Trevor Daniel, яка вийшла у світ ще минулого року. Але талант музиканта-початківця точно не залишився непоміченим, адже мільйони переглядів на Youtube говорять самі за себе.
Четверте місце за кількістю пошуків займає Disfruto (Audioiko Remix) – Carla Morrison. Знову ді-джей дав шанс на другу популярність пісні за 2018 рік, і доволі вдало. Як зізнались коментатори, під цю композицію можна уявляти, як влітку їдеш на машині з вітерцем пустою дорогою.
П'ятірку закриває пісня Clandestina – FILV & Edmofo, яку більшість людей запам'ятали лише за приспівом, а саме словом cocaina, яке постійно повторюється. Ще один доволі розслаблений трек, далекий від зимової атмосфери.
Деякі треки можуть містити нецензурну лексику
Хіт-парад пісень тижня у Києві, слухати музику онлайн:
Список всіх треків:
- Dance Monkey - Tones And I
- Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN
- Falling - Trevor Daniel
- Disfruto (Audioiko Remix) - Carla Morrison
- Clandestina - FILV & Edmofo
- Ayy Macarena - Tyga
- Мэвл - Холодок
- Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
- Zivert - Credo
- Jah Khalib - Джадуа
- NILETTO - Любимка
- Zivert - Beverly Hills
- Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
- GAYAZOV$ BROTHER$ - Увезите меня на Дип-хаус
- ARTIK & ASTI - Под гипнозом
- C-BooL - Catch You
- The Limba - СМУЗИ
- NK - ELEFANTE
- Audiosoulz - Dancefloor
- СЯВА - БЕЗ ПОВОДА
Читайте також: ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
-
21:0012 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Цей тип чоловіків максимально приваблює жінок
-
20:22Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart
-
19:52Ще зовсім юний: мама Ілона Маска виклала його раритетне фото
-
19:44Знаки Зодіаку, які найчастіше розбивають серця
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:30ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
-
19:16У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)
-
18:53Ентузіаст створив безпечні навушники для пішоходів: у чому їх особливість
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
18:24У Каліфорнії запустили безпілотне таксі
-
18:15Старий телефон і туалет: ранкове фото Каменських розбурхало фанатів
-
18:00Гороскоп на 12 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Nokia C1: смартфон на Android Go за дуже смішні гроші
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:45Чому туристи масово відмовляють мандрувати у Венецію
-
17:24Ватикан переживає кризу: дивіться трейлер Нового Папи
-
17:10Хлопець зняв на відео вечерю з привидом, але все не так просто
-
16:54Time назвав людину року: нею стала юна Грета Тунберг
-
16:44Учені назвали простий секрет щасливих стосунків
-
16:27Як виглядатиме оновлений Volkswagen Teramont
-
16:16Злата Огнєвіч – Чом ти не прийшов: дивіться новий відвертий кліп (18+)
-
15:54Інженери Motorola розповіли про головний секрет гнучкого RAZR 2019
-
15:24Розчарування: з'явились трейлер і дата виходу 3 сезону
-
15:11Білорус створює кумедні фігури зірок з картоплі: веселі фото
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
14:29Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує
-
12:45У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація
-
10:22iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття
-
07:17Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
- 10 грудня
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
13:55Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
-
12:00ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
-
07:19Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах
- 09 грудня
-
22:116 безглуздих міфів про утримання від сексу
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
-
17:51Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
-
16:14ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
-
14:19Новорічні пісні виявились шкідливими для здоров'я
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
- 07 грудня
-
21:23Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)
-
18:25Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок