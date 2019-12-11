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Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня

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ТОП-20 пісень, які шукали у Києві цього тижня - фото 1
ТОП-20 пісень, які шукали у Києві цього тижня

Сотні разів чув цю пісню, але так і не знаєш, хто її виконує? Радіо МАКСИМУМ зібрало хіт-парад треків за пошуками у Shazam серед киян. Слухай найпопулярнішу музику онлайн у нашому плейлисті.

У кожного хоча б раз у житті траплявся момент, коли лунала крута пісня, але ніхто не знав її назву. Сьогодні з цією проблемою значно легше розібратись, адже є інтернет з всесильними користувачами і Shazam. Радіо МАКСИМУМ вирішило зробити добірку найбільш популярних треків, які шукали цього тижня мешканці Києва. Від світових хітів до старих композицій – слухайте плейлист всіх пісень нижче!

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Відкриває 20-ку Kyiv Top Tracks інді-трек Dance Monkey Tones And I. На сьогодні літній хіт з бадьорим дідусем-тусовщиком має понад 300 мільйонів переглядів на Youtube, тому не дивно, що він займає перше місце за кількістю запитів.

На другій позиції опинився ремікс композиції Roses SAINt JHN, яка ще три роки тому підкорювала чарти. Нове життя їй подарував талановитий саундпродюсер Imanbek, і тепер цю пісню чутно просто з кожного гаджета.

Трійку лідерів замикає доволі лірична пісня Falling Trevor Daniel, яка вийшла у світ ще минулого року. Але талант музиканта-початківця точно не залишився непоміченим, адже мільйони переглядів на Youtube говорять самі за себе.

Четверте місце за кількістю пошуків займає Disfruto (Audioiko Remix) Carla Morrison. Знову ді-джей дав шанс на другу популярність пісні за 2018 рік, і доволі вдало. Як зізнались коментатори, під цю композицію можна уявляти, як влітку їдеш на машині з вітерцем пустою дорогою.

П'ятірку закриває пісня Clandestina FILV & Edmofo, яку більшість людей запам'ятали лише за приспівом, а саме словом cocaina, яке постійно повторюється. Ще один доволі розслаблений трек, далекий від зимової атмосфери.

Деякі треки можуть містити нецензурну лексику

Хіт-парад пісень тижня у Києві, слухати музику онлайн:

Список всіх треків:

  1. Dance Monkey - Tones And I
  2. Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN
  3. Falling - Trevor Daniel
  4. Disfruto (Audioiko Remix) - Carla Morrison
  5. Clandestina - FILV & Edmofo
  6. Ayy Macarena - Tyga
  7. Мэвл - Холодок
  8. Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
  9. Zivert - Credo
  10. Jah Khalib - Джадуа
  11. NILETTO - Любимка
  12. Zivert - Beverly Hills
  13. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
  14. GAYAZOV$ BROTHER$ - Увезите меня на Дип-хаус
  15. ARTIK & ASTI - Под гипнозом
  16. C-BooL - Catch You
  17. The Limba - СМУЗИ
  18. NK - ELEFANTE
  19. Audiosoulz - Dancefloor
  20. СЯВА - БЕЗ ПОВОДА

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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