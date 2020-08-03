Хімічні серця: Amazon виклав у мережу трейлер мелодрами

Стрім-сервіс Amazon опублікував перший ролик до Хімічних сердець. Дивимося разом!

Хімічні серця – молодіжна мелодрама із зіркою Рівердейл Лілі Рейнхарт в головній ролі.

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Фільм заснований на книзі Кристал Сазерленд Наші хімічні серця. За сюжетом, 17-річний Генрі (Остін Абрамс з Ейфорії) ніколи не закохувався, оскільки чекає свою єдину. Все змінюється з появою в школі новенької Грейс (Рейнхарт).

Режисером Сердець виступив Річард Тан (Саутсайд з тобою). Реліз на Amazon запланований на 21 серпня.

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