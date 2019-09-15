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Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків

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Робота Тайрона Райта - фото 1
Робота Тайрона Райта / graffitistreet

Краса швидкоплинна – саме цю ідею втілює у своїх роботах австралієць Тайрон Райт, відомий у світі мистецтва під псевдонімом Rone.

Вуличний художник з Мельбурна створює ніжні портрети красивих дівчат в дуже оригінальних і абсолютно безлюдних місцях. Тайрон малює на побитих часом стінах покинутих промислових будівель і житлових будинків, вдихаючи своїм мистецтвом життя в руїни.

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За словами художника, такі незвичайні місця обрані невипадково. Ці забуті або напівзруйновані простори можуть зникнути в будь-який момент. Роботи Rone можна побачити не тільки в Австралії, але і по всьому світу: в Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Гавані, Сан-Франциско, Гетеборзі, Мехіко, Детройті, Гонконгу та інших містах. "У скороминущості ховається справжня краса, – вважає Тайрон. Адже в будь-який момент прекрасні портрети можуть зникнути, зберігшися лише на фотографіях".

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Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355122

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355123

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355124

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355125

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355126

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355127

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355128

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355129

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355130

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355131

Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків - фото 355132

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Джерело: graffitistreet
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