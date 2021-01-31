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Хетчбеки і кабріолети MINI отримали нові цікаві опції

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MINI - фото 1
MINI / autoreview

Сімейство хетчбеків MINI оновилося вдруге з моменту появи на ринку в 2013 році. Автомобілі змінилися зовні і всередині, а список стандартного устаткування розшили.

За доплату стала доступна адаптивна підвіска з амортизаторами, яку спершу пропонувати тільки для MINI John Cooper Works.

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Хетчбеки Cooper і Cooper S, а також кабріолет Convertible і електричний Cooper SE можна впізнати за бамперами в новому дизайні, які втратили протитуманки (їх функції тепер виконують основні фари в певному режимі), за іншими ґратам на передніх крилах і дисками (на вибір запропоновані 17- або 18-дюймові). Але головним нововведенням став різнобарвний дах з градієнтом Multitone Roof.

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Хетчбеки і кабріолети MINI отримали нові цікаві опції - фото 445594

Хетчбеки і кабріолети MINI отримали нові цікаві опції - фото 445595

Хетчбеки доступні в Європі з бензиновими моторами: потужністю 75, 102 і 136 кінських сил і дволітровою турбочетвіркою, яка на Cooper S видає 178 сил, а на John Cooper Works 231 кінську силу.

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Джерело: autoreview
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