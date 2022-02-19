Hennessey випустила 1000-сильний спорткар Ford Mustang

Американське тюнінг-ательє Hennessey Performance зі штату Техас представило новий проєкт на базі найпотужнішого Ford Mustang в історії. За основу взяли Mustang Shelby GT500, який перетворили на суперкар Venom 1000 – автомобіль, здатний за своєю потужністю потягатися з гіперкар Bugatti Veyron.

Продемонструвати всі можливості доробленого спорткара взявся особисто директор з досліджень та розробок Hennessey Performance Джейсон Хейнс. Про це розповідає видання Carcoops.

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Стандартний Shelby GT500 оснащується 5,2-літровим мотором V8, який розвиває 770 кінських сил потужності та 847 Нм крутного моменту. Hennessey Venom 1000 зберіг стандартний нагнітач, але в тюнінг-ательє модернізували систему охолодження нагнітача, покращили паливну систему й адаптували двигун для роботи на біоетанолі E85.

Усі ці доробки дозволили збільшити віддачу агрегату до 1000 кінських сил і 1152 Нм крутного моменту. Жодних доробок кузова або салону для Hennessey Venom 1000 тюнери не пропонують.

Натомість у вартість спорткара входить гарантія (три роки або 36 тисяч миль пробігу), випробування зібраного автомобіля на динамометричному стенді та дорожні тести силами тест-пілотів Hennessey Performance. Вони на кожному готовому автомобілі можуть проїхати до 650 кілометрів.

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