Хелстром: Hulu презентував перший трейлер серіалу за коміксами Marvel

Після перших кадрів стрімінгова платформа Hulu презентувала дебютний трейлер одного з найбільш очікуваних серіалів осені "Хелстром" за коміксами Marvel.

У шоу зіграли Том Остен, Сідні Леммон, Елізабет Марвел, Роберт Віздом та інші. Шоуранером серіалу виступає Пол Збіжевські (Лост).

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У центрі сюжету містичного трилера виявляться Деймон і Анна Хелстроми (Том Остін і Сідні Леммон), син і дочка таємничого і могутнього серійного вбивці і зведеної з розуму жінки. Вони володіють надприродними здібностями і вистежують "гірших представників людства".

У першому сезоні буде 10 епізодів, прем'єра намічена на 16 жовтня цього року. При цьому в один день вийдуть відразу всі десять епізодів 1 сезону.

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