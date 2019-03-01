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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Хеллбой: вийшов новий трейлер пекельного фентезі

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Хеллбой, дивитись трейлер фільму онлайн: - фото 1
Хеллбой, дивитись трейлер фільму онлайн: / ComicBook.com

У мережі з'явився трейлер перезапуску фантастичного бойовика "Хеллбой" (Hellboy) з Міллою Йовович. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Lionsgate нарешті показала фанатам свіжий трейлер до перезапуску "Хеллбоя", прем'єра якого запланована вже на 12 квітня. Щоправда, і цього разу графіка не надто вразила глядачів, однак ролик загалом отримав значну кращу реакцію, аніж перше промо. Звісно ж, додав драйву і трек Deep Purple Smoke On The Water, який використали у якості музичного супроводу до нового трейлера.

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Сюжет фільму розповідає про супергероя з пекла, якого так і звуть – Хеллбой. Саме йому доведеться зустрітись у двобої з кривавою королевою Німуе, дружиною відомого чарівника Мерліна. Щоправда, будь-яка неправильна дія може призвести до загибелі всесвіту. У головних ролях зіграли Девід Харбор, Мілла Йовович, Ян МакШейн та інші.

Хеллбой, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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