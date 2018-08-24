Хейлі Болдуїн здивувала новою зйомкою для Vogue

Донька відомого актора Стівена Болдуїна та популярна модель Хейлі Болдуїн прикрасила новий номер глянцю Vogue.

21-річна модель Хейлі Болдуїн у своєму юному віці вже встигла отримати титул найвпливовішої дівчини у світі стилю та підкорити рейтинг найкрасивіших жінок світу. Тому не дивно, що красуня є шалено популярною моделлю, з якою хочуть співпрацювати чимало брендів.

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До того ж, дівчина ще й стала нареченою Джастіна Бібера, що додало їй уваги. Однак вона продовжує вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 14 млн осіб, та публікувати кадри з фотосесій та власних буднів. Нещодавно білявка навіть стала обличчям нового номера Vogue та поділилась першими кадрами з нового випуску журналу.

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 23 Авг 2018 в 12:24 PDT

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 22 Авг 2018 в 2:53 PDT

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 22 Авг 2018 в 2:48 PDT

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