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Донька Уми Турман зіграє в новій стрічці Тарантіно

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Донька Турман зніметься в фільмі Тарантіно - фото 1
Донька Турман зніметься в фільмі Тарантіно / gettyimages

Актриса Майя Хоук, донька Уми Турман та Ітана Хоука, зіграє в новому фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Також до зіркового складу приєдналися актори Ліна Данем, Остін Батлер і Лоренцо Іззо.

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Для 20-річної Майї Хоук це не перший досвід у кіно. Торік вона виконала одну з головних ролей в екранізації роману Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". Також донька Уми Турман з'явиться в третьому сезоні серіалу "Дуже дивні справи". Для Ліни Данем це перша роль на великому екрані та перший великий проект з часів серіалу "Дівчата".

Раніше вона знялася в Маленьких жінках - фото 271855
Раніше вона знялася в Маленьких жінках / gettyimages

Нагадаємо, "Одного разу в Голлівуді" – чорна комедія про маніяка Чарльза Менсона. Дія фільму розгортається в Лос-Анджелесі в 1969 році. Спеціально для зйомок Тарантіно відтворив фрагменти міста того часу. У центрі сюжету – колишній актор Рік Далтон (Леонардо Дікапріо) і його каскадер Кліфф Бут (Бред Пітт). Шерон Тейт, вагітну дружину Ріка, яку вбили члени секти маніяка Чарльза Менсона, зіграє Марго Роббі.

Раніше повідомлялося, що в фільмі Тарантіно знімуться Аль Пачіно, Дакота Феннінг, Деміан Льюїс, Люк Перрі, Еміль Хірш, Кліфтон Коллінз, Кіт Джефферсон і Ніколас Хаммонд.

Прем'єра картини запланована на 26 липня 2019 року.

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Джерело: hollywoodreporter
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