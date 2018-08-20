Хейлі Болдуїн поділилась романтичним фото з Джастіном Бібером

Популярна модель Хейлі Болдуїн потішила прихильників знімком зі своїм нареченим і співаком Джастіном Бібером.

Хейлі Болдуїн та Джастін Бібер стали однією із найбільш обговорюваних пар шоу-бізнесу за останній рік. Неочікувана новина про заручини моделі та співака викликала шквал коментарів від фанатів, а перстень намагались показати папараці з усіх ракурсів. Відзначається, що вартість обручки з діамантом сягає близько півмільйона доларів.

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Врешті Хейлі вирішила сама показати своє щастя в соцмережі Instagram, поділившись романтичним фото з Бібером. За короткий час допис зібрав понад 2,3 млн вподобань. А от коментарі зірка вимкнула, вочевидь, після атаки фанатів Селени Гомес, екс-дівчини Джастіна.

absolute best friend. Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 19 Авг 2018 в 3:20 PDT

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